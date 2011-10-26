Представники УЄФА стали першими гостями нового готелю «Металіст»

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Готель «Металіст», що споруджений як 2-а черга навчально-тренувальної бази харківського футбольного клубу до Євро-2012, прийняв своїх перших гостей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», об`єкт «інавгурували» члени делегації УЄФА на чолі з операційним директором Мартіном КАЛЛЕНОМ, які поселилися тут учора ввечері.

Делегація УЄФА в ці дні знаходиться у Харкові з робочим візитом - дають поради з експлуатації стадіону, вивчають питання роботи громадського транспорту, забезпечення правопорядку та медичного обслуговування уболівальників під час турніру.

У прес-службі зазначили, що будівництво 2-ї черги навчально-тренувальної бази ФК «Металіст» (готель «Металіст») ініційоване і повністю профінансоване Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ, генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012. Об`єкт представлений у вигляді коттеджного містечка, до складу якого входять 33 номери різної класності: «люкс», «напівлюкс», «стандарт».

Під час Євро-2012 тут будуть розміщуватися команди-учасниці турніру. Після закінчення континентальної футбольної першості, друга черга бази працюватиме як заміський готельний комплекс «Металіст» категорії 4*. Будівельні роботи на 2-й черзі бази були завершені 1 жовтня 2011 року. Загальний обсяг інвестицій в будівництво обох черг навчально-тренувальної бази ФК «Металіст» становить $24,6 млн., проект був реалізований у період 1.03.2008 р. - 1.10.2011 р.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» у селищі Високому - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012 групи DCH (президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ).

Будівництво першої черги бази «Металіста» було завершене в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр. В рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Будівництво другої черги розпочалося весною 2011 р. Згідно з проектом, друга черга буде представлена у форматі готельного комплексу, повністю відповідному вимогами УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс включатиме 33 готельних номери. Загальна місткість двох черг сктановить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (перша і друга черги) становить $ 24,6 млн.

Фото прес-служби ФК «Металіст»