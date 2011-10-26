Харків розрахується за львівські тролейбуси і трамваї – Добкін

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харківська влада знайде можливість розрахуватися з фірмою «ПЛ Лізинг» за поставлені у Харків зі Львова тролейбуси і трамваї.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН, коментуючи заборгованість.

Борг Харкова за 90 тролейбусів і 10 трамваїв, які в 2006 році за лізинговою схемою передала львівська фірма «ПЛ Лізинг», на сьогодні становить уже понад 75,5 млн.грн.

М.ДОБКІН зазначив, що вона склалася з об`єктивних причин – через зміну законодавства.

«Виходить, ми потрапили в ситуацію, коли підписували договір на одних умовах, а виконували вже на інших. Я не знаю чому, але було ухвалене рішення, яке заборонило розраховуватися за техніку, не вироблену в Україні, коштами з державного бюджету. Щороку в бізнес-плані у нас були прописані ті гроші, які приходили у вигляді субвенції на купівлю рухомого складу, і ми не могли їх направляти на сплату існуючого боргу. Також ми не могли купувати нову техніку, тому що ми свою частину коштів, яка повинна була піти на співфінансування, направляли на погашення боргу», – сказав губернатор.

М.ДОБКІН запевнив, що харківська влада знайде можливість розрахуватися з компанією, яка поставила техніку.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день на міських маршрутах працює досить рухомого складу, і проблем для тих, хто користується міським транспортом, немає.