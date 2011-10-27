Харківська влада просить змінити статус медустанов на час Євро-2012

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Харківська влада прохає Верховну раду змінити статус низки медичних установ на час проведення Євро-2012

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та адміністративно-господарського активу області голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звернувся до народних депутатів України від Харкова з проханням ініціювати зміни в законодавство і надати спеціальний статус медичним установам, які будуть обслуговувати гостей Чемпіонату Європи, на час проведення турніру.

«Ми чекаємо гостей, і їх буде дуже багато. Люди іноді хворіють, у тому числі і влітку, під час Чемпіонату. У нас фінансування об`єктів охорони здоров`я планується виключно виходячи з кількості жителів області, з урахуванням наявної статистики. До нас приїдуть представники різних держав, які будуть мати страховку, і страхові компанії будуть готові оплатити їх лікування. А наші лікарні не зможуть взяти ці гроші – згідно чинного законодавства ми не можемо надавати платні медичні послуги», – сказав М.ДОБКІН.

Тому, звернувся губернатор до народних депутатів, «ми просимо на три тижні Чемпіонату Європи змінити статус спеціальним законом, який матиме тимчасові обмеження, і дати медичним установам право надавати платні послуги».