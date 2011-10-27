Лубківський попереджає владу Харкова про відповідальність за можливий зрив Євро-2012

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Відсутність належного фінансування з обласного та міського бюджету реконструкції Обласного спортивного комплексу «Металіст» ставить під загрозу проведення матчів Євро-2012 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Місцевого організаційного комітету «ЄВРО 2012 Україна», зробленому за результатами візиту делегації УЄФА на чолі з операційним директором UEFAEventsS.A. Мартіном КАЛЛЕНОМ.

Делегація, йдеться у повідомленні, завершує свій візит до України засіданням робочої групи з управління стадіонами у Донецьку.Протягом цього тижня, робоча група за участю провідних експертів УЄФА, МОК «ЄВРО 2012 Україна», керівництва приймаючих міст, менеджменту стадіонів, органів МВС, пожежної охорони, управління міського транспорту та інших представників приймаючих міст, які залучені до організації роботи спортивних арен і прилеглих територій під час фінальної частини Турніру, відвідала Львів, Київ і Харків.

За словами директора Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, вчора у Харкові робоча група винесла на розгляд ряд критичних питань, які необхідно вирішити найближчим часом.

Зокрема, ключовим питанням є відсутність фінансування з обласного та міського бюджету реконструкції стадіону «Металіст», через що відповідний комплекс робіт ще не завершений, хоча пройшло два роки після відкриття ОСК «Металіст». М.ЛУБКІВСЬКИЙ також наголосив, що держава Україна та приватний інвестор зі свого боку всі фінансові зобов’язання перед ОСК «Металіст» уже виконали.

«УЄФА турбує, що й досі не вирішено проблему енергозабезпечення стадіону, через що неможливо ввести арену в експлуатацію і отримати сертифікат безпеки, а це обов’язкова умова для проведення матчів європершості,» - зауважив М. ЛУБКІВСЬКИЙ. «Ці питання, додав він, - треба вирішувати негайно, починаючи від врегулювання правових аспектів фінансування робіт з реконструкції стадіону».

Як повідомлялося, метою засідань робочої групи з управління стадіонами є вирішення всіх відкритих питань щодо операційного функціонування ЄВРО-арен і прилеглих територій, а також транспортного забезпечення турніру у приймаючих містах.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих у реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%). Заборгованість міського бюджету за проектом становить 9,2 млн. грн., обласного – 16 млн. грн.

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА