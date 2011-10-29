Металіст утрачає шанс вийти на 1-е місце

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу зіграв унічию з полтавською Ворсклою.

Гра щойно завершилася на ОСК «Металіст». Рахунок матчу 2:2. Ворсклі вдалося відігратися при рахунку 0:2 у першому таймі.

Голи у харків’ян забили Хав’єр (17) і Соса (36).

Набравши у 15 турах 35 очок, Металіст повертається на третє місце в національній першості.

Шахтар, який виграв сьогодні у гостях в Александрії (3:2), набирає 36 очок і посідає 2-е місце.

Динамо також має 36 очок, але, незалежно від завтрашнього матчу з Таврією, за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів на сьогодні зберігає лідерство.