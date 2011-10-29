Металіст утрачає шанс вийти на 1-е місце
21:22, 29 жовтня 2011Харьків
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У підсумку – третє місце після 15 турів
Харків. 29 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу зіграв унічию з полтавською Ворсклою.
Гра щойно завершилася на ОСК «Металіст». Рахунок матчу 2:2. Ворсклі вдалося відігратися при рахунку 0:2 у першому таймі.
Голи у харків’ян забили Хав’єр (17) і Соса (36).
Набравши у 15 турах 35 очок, Металіст повертається на третє місце в національній першості.
Шахтар, який виграв сьогодні у гостях в Александрії (3:2), набирає 36 очок і посідає 2-е місце.
Динамо також має 36 очок, але, незалежно від завтрашнього матчу з Таврією, за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів на сьогодні зберігає лідерство.
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