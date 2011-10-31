З вікна гуртожитку випала і загинула студентка-третьокурсниця

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові з вікна п’ятого поверху гуртожитку випала і загинула студентка третього курсу Національного фармацевтичного університету.

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло студентки було виявлене у суботу близько 7-ї ранку.

Сусідка по кімнаті вранці проснулася від холоду - вікно було відчинене - і побачила внизу на землі тіло дівчини. Медики, які прибули на місце події, констатували, що з моменту загибелі студентки пройшло близько трьох годин.

Напередодні у цій кімнаті була вечірка, гості розійшлися близько 12-ї ночі. Правоохоронці встановили, що стався нещасний випадок. За словами Л.ВОЛКОВОЇ, за результатами огляду тіла дівчини слідів насильницької смерті не виявлено. Остаточний висновок зробить судово-медична експертиза. Батькам студентки повідомлено про загибель дочки.