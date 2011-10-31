Екоінспекція оштрафувала Богодухівський хлібокомбінат

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Богодухівське хлібоприймальне підприємство за самовільне користування артезіанською свердловиною оштрафоване на 17,1 тис. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Під час планової перевірки хлібокомбінату екоінспектори встановили, що на підприємстві без відповідної дозвільної документації для виробничих потреб використовувалася артезіанська свердловина. Це, згідно із законодавством, вимагає наявності дозволу на спеціальне водокористування (статті 44, 49 Водного Кодексу України) та дозволу на користування надрами (стаття 19 Кодексу України «Про надра»).

На адресу підприємства інспекція направила претензію з пропозицією відшкодувати вказану суму добровільно.