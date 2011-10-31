Україна має розробити держпрограму забезпечення житлом дітей-сиріт - Добкін

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Житлові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, необхідно захищати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН у своєму виступі на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Із 4911 дітей цієї категорії в області станом на 1 жовтня цього року лише 16% мають житло на праві власності, 52 % - на праві користування, 32% дітей взагалі не мають закріпленого житла. Реально 84% дітей, що залишилися без піклування батьків, потребують житло», - сказав М.ДОБКІН.

«У нашій області, - зазначив він, - працює соціальний гуртожиток для молоді, яка не має житла, але це лише 30 місць. Частково житлові права дітей-сиріт та соціальних сиріт реалізуються шляхом купівлі у сільській місцевості будинків за рахунок меценатів. Нині активно обговорюється пропозиція щодо передачі дітям без житла такого комунального житла, яке належало особам похилого віку, що не мають родичів і влаштовуються до геріатричних закладів на повне державне утримання».

Але, заявив М.ДОБКІН, «проблема захисту житлових прав у повному обсязі може бути розв’язана лише за умови розробки державної програми забезпечення житлом дітей, що залишилися без піклування батьків».