У Лозовій під час пожежі загинули двоє чоловіків
10:11, 31 жовтня 2011Харьків
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Пичини загоряння встановлюються
Харків. 31 жовтня. УНІАН. УрайцентріЛозоваХарківськоїобластівнаслідокпожежіуприватномубудинкузагинулодвоєчоловіків.
ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНуГоловномууправлінніМНСУкраїнивХарківськійобласті, пожежаводномузприватнихдомоволодіньнавулиціПрофінтернавиниклавчора, 30 жовтня, близько 19.00.
Уприміщеннівогнембулиохопленідомашніречітамеблінаплощіблизько 20 кв. метрів. Пожежупомітилисусідитавикликалирятувальників. Загоряннябулоліквідованео 19.45.
Намісціпожежібуловиявленотіладвохчоловіків 1979 та 1967 роківнародження, якізнімалибудинок.
Причинапожежітазбитки, нанесенівогнем, встановлюються.
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