У Лозовій під час пожежі загинули двоє чоловіків

Пичини загоряння встановлюються

Харків. 31 жовтня. УНІАН. УрайцентріЛозоваХарківськоїобластівнаслідокпожежіуприватномубудинкузагинулодвоєчоловіків. ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНуГоловномууправлінніМНСУкраїнивХарківськійобласті, пожежаводномузприватнихдомоволодіньнавулиціПрофінтернавиниклавчора, 30 жовтня, близько 19.00. Уприміщеннівогнембулиохопленідомашніречітамеблінаплощіблизько 20 кв. метрів. Пожежупомітилисусідитавикликалирятувальників. Загоряннябулоліквідованео 19.45. Намісціпожежібуловиявленотіладвохчоловіків 1979 та 1967 роківнародження, якізнімалибудинок. Причинапожежітазбитки, нанесенівогнем, встановлюються.

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