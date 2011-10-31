У Лозовій під час пожежі загинули двоє чоловіків

10:11, 31 жовтня 2011
Харьків
0 0

Пичини загоряння встановлюються

Харків. 31 жовтня. УНІАН. УрайцентріЛозоваХарківськоїобластівнаслідокпожежіуприватномубудинкузагинулодвоєчоловіків.

ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНуГоловномууправлінніМНСУкраїнивХарківськійобласті, пожежаводномузприватнихдомоволодіньнавулиціПрофінтернавиниклавчора, 30 жовтня, близько 19.00.

Уприміщеннівогнембулиохопленідомашніречітамеблінаплощіблизько 20 кв. метрів. Пожежупомітилисусідитавикликалирятувальників. Загоряннябулоліквідованео 19.45.

Намісціпожежібуловиявленотіладвохчоловіків 1979 та 1967 роківнародження, якізнімалибудинок.

Причинапожежітазбитки, нанесенівогнем, встановлюються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter