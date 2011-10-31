Селищному голові дали 7 років

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині селищного голову засуджено на 7 років позбавлення волі за шахрайство та фальсифікацію документів на землю.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.

За його словами, державний службовець визнаний винним у тому, що він у листопаді 2008 року під час надання дозволу на оформлення права власності на земельну ділянку для будівництва перевищив свої службові повноваження, заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Цими діями потерпілому заподіяно матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, а також спричинено тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету органів державної влади.

25 жовтня апеляційний суд Харківської області виніс вирок стосовно колишнього голови однієї із селищних рад Харківського району, якого визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.365, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, та призначено остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати виборні посади та посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю терміном на 3 роки, з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого.