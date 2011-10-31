Харківські чорнобильці лаштують «похід» на Київ

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Близько 300 представників чорнобильських організацій Харківщини візьмуть участь в акції протесту, яка розпочнеться 1 листопада перед Верховною радою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова міської організації «Союз «Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ.

За його словами, завтра о 10.00 перед Верховною радою представники чорнобильських громадських організацій країни починають безстрокову акцію протесту проти скорочення пільг, пенсій та інших соціальних гарантій. На неї до Києва виїжджає близько 140 чорнобильців із Харкова та близько 140 – з області.

А.ГУБАРЄВ зазначив, що акцію протесту підтримають 14 обласних організацій «Союзу «Чорнобиль України».

Він повідомив, що чорнобильці вимагатимуть виконання рішень суду про призначення пенсій, погашення заборгованості з компенсацій та поточних пенсій, а також вимагатимуть порушення кримінальної справи стосовно винних у невиконанні рішень суду про призначення пенсій чорнобильцям.

За словами начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктора АЧКАСОВА, в цілому на виконання рішень судів про призначення пенсій було потрібно по області у вересні 81 млн. грн., у жовтні – 79,5 млн. грн. В.АЧКАСОВ підкреслив, що на сьогодні ці кошти в область не надходили.