Металіст виграв у Закарпаття з рахунком 1:0

Харків. 30 липня. УНІАН. Металіст здобув чергову перемогу у матчі 3-го туру Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, на своєму полі харків’яни перемогли ужгородське Закарпаття з рахунком 1:0.

Гол у ворота суперників забив Рикун.

На післяматчевій прес-конференції тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ скритикував свої підопічних за неякісну реалізацію моментів, назвавши її «катастрофічною».

В цілому тренер висловив незадоволення відсутністю «цілісності гри» Металіста, зазначивши, що команда має працювати у цьому напрямку.

У трьох турах Металіст набрав 6 очок і посідає 4 місце у турнірній таблиці.

Інший місцевий клуб ФК Харків у Запоріжжі зіграв унічию з Металургом і посідає 8 місце в турнірній таблиці.