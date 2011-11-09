Харківські проекти на роуд-шоу викликають інтерес у інвесторів - Сапронов

Харків. 9 листопада. УНІАН. Харківські проекти, педставлені на світовому на роуд-шоу, викликають значний інтерес у інвесторів.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, з реакції фахівців можна судити про те, що область обрирає правильний шлях у своїй стратегії розвитку.

«Реакція світового співтовариства демонструє, що ми йдемо правильним шляхом, пропонуючи наші національні проекти «на експорт» світовим інвесторам в рамках роуд-шоу, яке проводить Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами», - сказав Ю.САПРОНОВ, говорячи про перші висновки щодо роуд-шоу.

«Проекти, які представляє Харківська область, - зазначи він, - а це агрокластер «Село майбутнього», технополіс «П`ятихатки» та IT-парк «Інтеллектроніка» - викликають значний інтерес, оскільки саме сфери сільського господарства та високих технологій називаються іноземними партнерами як перспективні для співробітництва».

«Роуд-шоу допоможе інвесторам звернути увагу на потенціал Харківщини, і після його завершення ми сподіваємося почути вже конкретні пропозиції», – прокоментував заступник губернатора слова присутнього на одному з етапів роуд-шоу американського конгресмена Майкла ГрРІММА, на думку якого Україна входить до п`ятірки найперспективніших економік світу.