Футболісти Металіста поспілкувалися зі студентами університету Каразіна (додано фото)

Харків. 9 листопада. УНІАН. У Харківському національному університеті ім. Василя Каразіна відбулася зустріч студентів із гравцями футбольного клубу «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, у заході, що пройшов у рамках програми співробітництва футбольного клубу з навчальними закладами області «Назустріч один одному», взяли участь близько 200 студентів та працівників вишу.

Уболівальники могли поставити будь-які питання генеральному директору ФК «Металіст» Сергієві ВОЛИКУ та півзахисникам команди ЕДМАРУ та ХАВ’ЄРУ.

С.ВОЛИК підкреслив, що учасниками проекту «Назустріч один одному», який розпочинався в університеті Каразіна, на сьогодні є вже понад 15 вузів Харкова. Він подякував уболівальникам за підтримку та наголосив, що студенти каразінського університету є найвідданішими футбольними фанатами.

«Ми дуже задоволені, що наш клуб влаштовує такі зустрічі з уболівальниками, де ми напряму можемо з ними поспілкуватися, зарядитися їхньою позитивною енергією. Харків живе футболом, і це не тільки моя думка. Такі зустрічі – це тільки плюс для всіх нас», - сказав ЕДМАР.

Після зустрічі студенти ХНУ ім. Каразіна зробили символічні подарунки футболістам. Усі бажаючі могли сфотографуватися та отримати автографи футболістів.

На знімках: футболісти «Металіста» спілкуються зі студентами Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Фото Сергія СОЛОНСЬКОГО