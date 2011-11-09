Частота перевірок підприємств контролюючими органами знизилася - Сапронов

Харків. 9 листопада. УНІАН. У рамках дерегуляції економіки в 2010 році знизилася частота перевірок підприємств контролюючими органами.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Якщо у 2004 році одне підприємство проходило в середньому дев`ять перевірок, то в минулого року їхня кількість зменшилася до чотирьох. Хоча тривалість перевірок – а це в середньому 14 днів, занадто висока порівняно, наприклад, з Грузією – там перевірки тривають шість днів. Реформи в суспільстві набирають обертів, і, гадаю, за 2011 рік результати покращаться», – сказав заступник голови облдержадміністрації.