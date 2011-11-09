Харківщина є лідером в Україні з освоєння державної субвенції на ремонт доріг

Харків. 9 листопада. УНІАН. Харківська область посідає перше місце в Україні з освоєння державної субвенції на ремонт доріг.

Про в ефірі обласного радіо поінформував начальник Головного управління ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Роман ГРИВА, повідомляє сайт ОДА..

За його словами, цього року на ремонт доріг Харківської області з держбюджету виділено 127,2 млн. грн. За ці кошти передбачається виконати ремонти на 126 об’єктах області. Перелік їх було розроблено, узгоджено та затверджено рішенням сесії Харківської обласної ради.

«Основний обсяг робіт - реконструкція та ремонт вуличної дорожньої мережі міста Харкова. На це передбачено 81 млн. грн. Ще 45 млн.грн. направлені в райони та міста обласного значення. На сьогодні завершені роботи з ремонту або реконструкції доріг в містах Первомайський, Люботин, Чугуїв, Ізюм, Куп’янськ та у 25 районах області. Введено в експлуатацію понад 70 км відремонтованих доріг. Загальний обсяг виконаних робіт за рахунок субвенції складає 102 млн. грн.», - повідомив Р.ГРИВА.

В інших областях, зазначив він, «цей показник значно нижчий».