«Батьківщина» й Компартія вирішили сказали Кернесу все

Харьков. 16 ноября. УНИАН. Фракция ВО "Батьківщина" Харьковского горсовета 16 ноября выступила с критикой городского головы Геннадия Кернеса "за непонятные принципы распределения бюджетных средств", сообщает Status quo. Заявление фракции было зачитано на сессии горсовета.

"Тайной остается объем кредитов, выделенных городу под залог коммунального имущества", - сказано в заявлении. Фракция также обвинила Г. Кернеса в "зачистке информационного пространства города" и давлении на лидеров оппозиционных партий. "Г. Кернес не стал представителем интересов всех харьковчан, фракция не может позитивно отнестись к городскому голове", - подчеркнули в "Батьківщині".

"Вы - фракция, которой нету - лучше расскажите, как ваш руководитель продал хлебозавод и непонятно какие будут от этого последствия. Ваше отношение к происходящему – беспокойство за собственность вашего патрона, который непонятно где находится. Не вносите в этот зал политику", - заявил в ответ Г.Кернес.

В ходе сессии было зачитано и заявление фракции Компартии Украины. Коммунисты тоже раскритиковали Г.Кернеса за "нерациональное использование бюджетных средств". "Мы, коммунисты, считаем, что средства городского бюджета расходуются нерационально. Возникает почва для злоупотреблений и коррупции. В городе не контролируется расходование бюджетных средств", - отметил депутат горсовета Алексей Перепелица.

По его словам, ремонт дорог в городе вызвал "массу неудобств и нареканий со стороны харьковчан". "При ремонте дорог городская власть допустила ошибки. В частности, на многих дорогах, где срезали дорожное полотно, до сих пор не положили асфальт. И это при том, что зима уже близко", - подчеркнул А.Перепелица.

Также, по его словам, коммунисты не согласны с увеличением финансирования объектов Евро-2012 в Харькове на 316 млн.грн. из госбюджета и на 7 млн.грн. - из городского бюджета. "За счет кого будут выделены эти деньги? За счет учителей, медиков, работников коммунальных предприятий?" - заявил А.Перепелица.