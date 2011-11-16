Технополіс «П'ятихатки» став складовою національного проекту «Місто майбутнього»

Харків. 14 листопада. УНІАН. Харківський технополіс «П`ятихатки» введений до національного проекту «Місто майбутнього».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на застурника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, це рішення було ухвалене на засіданні Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧ, яке відбулося в Києві у листопаді.

Ю.САПРОНОВ вважає, що визначення Технополісу як складової національного проекту відкриває великі перспективи для його подальшого розвитку. Зокрема, економіст сподівається, що на території технополісу «П`ятихатки» може бути запроваджений спеціальний режим інвестиційної діяльності, і це дозволить, зокрема, розширювати рамки проекту та партнерську взаємодію.

«Якщо нам вдасться, а вірогідність цього дуже велика, отримати спеціальний режим інвестиційної діяльності на території технополісу «П`ятихатки», українсько-російський технопарк «Слобожанщина» теж із задоволенням буде працювати на території цього проекту», - сказав у своєму коментарі Ю.САПРОНОВ.

Економіст наголосив, що для високотехнологічного бізнесу, у якому велика частка інтелектуальної власності і який створює продукт з максимально високою доданою вартістю на основі інноваційних рішень, дуже важливо отримувати пільги і преференції. За його словами, до складу Технополісу можуть увійти високотехнологічні компанії: маючи конкретні податкові, митні та інші пільги і преференції, високотехнологічний бізнес цілком буде спроможний конкурувати з аналогічними проектами, які є сьогодні в інших країнах світу.

«Для високотехнологічного бізнесу, у якому велика частка інтелектуальної власності, і який створює продукт з максимально високою доданою вартістю на основі інноваційних рішень, - зазначив віце-губернатор, - дуже важливо отримувати пільги і преференції. Це наступний крок, над яким ми вже працюємо і в напрямку якого є підтримка з боку уряду України».

Ю.САПРОНОВ повідомив, що на сьогодні для реалізації проекту створено кілька робочих групи. Також триває підготовка окремого закону або постанови Кабінету міністрів щодо технополісу «П`ятихатки». За його словами, діяльність технополісу «П’ятихатки» буде сконцентрована на таких пріоритетних напрямках: «Ядерні технології в енергетиці та охороні здоров’я», «Енергозбереження та нові технології виробництва енергії», «Нові технології агропромислового комплексу», «Авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка», «Біотехнології, біомедицина і фармація», «Нові технології і наноматеріали», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Приладобудування».

Довідка УНІАН. Технополіс «П’ятихатки» створюється на базі агломерації, яка об’єднує розташований на півночі міста Харкова район П’ятихатки, села Родичі і Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області. Ця група об’єднаних у просторі поселень одночасно володіє розвиненими виробничими, культурними, рекреаційними зв’язками. Основним видом діяльності працездатного населення є науково-технічна діяльність завдяки тому, що у П’ятихатках знаходиться найбільший в Україні центр ядерної фізики і фізики твердого тіла – Національний науковий центр «Харківський фізіко-технічний інститут». Чисельність населення агломерації становить понад 22 тис. осіб, територія понад 600 га, зручне транспортне сполучення: через територію агломерації проходить харківська окружна дорога та автомагістраль Харків - Москва.