На Харківщині проти грипу щеплено понад 5 тисяч осіб

Харків. 23 листопада. УНІАН. На Харківщині на сьогодні проти грипу вакциновано більше 5 тисяч осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на віце-губернатора Ігоря ШУРМУ.

За його словами, це більшою мірою педагоги, медики та вагітні жінки – люди, «які розуміють необхідність вакцинації і роблять її».

І.ШУРМА підкреслив, що на сьогодні в області жодних загроз спалаху захворюваності на грип немає. За його словами, на випадок, якщо рівень захворюваності на грип буде зростати, в регіоні розроблена відповідна система запобіжних мір.

«Сьогодні ми готуємось не стільки до боротьби з грипом, як з можливими ускладненнями у вигляді пневмонії. Вже закуплені і роздані по медичних установах антибіотики. Розроблений план заходів на випадок, якщо буде оголошено карантин – передусім, будуть локалізовані діти. В сільській місцевості задля виявлення джерела інфікування будуть проведені подворові обходи. У місті буде аналогічна, але трохи інакша схема обслуговування, що існує вже не перший рік. Під час повернення дітей до дитячих дошкільних закладів та шкіл після завершення карантину їх обов’язково оглянуть працівники санепідслужби і медики», - повідомив І.ШУРМА.

Він також зазначив, що на сьогодні Харківська область на 100% забезпечена вакцинами для профілактики туберкульозу, гепатиту і правця.