В Малинівці у кабіні вантажівки згорів чоловік

Харків. 23 листопада. УНІАН. У селищі Малинівка Чугуївського району внаслідок пожежі в кабіні вантажного автомобіля МАЗ загинув чоловік.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в автомобілі сталася сьогодні близько 9.50.

Рятувальники на цей випадок не викликалися. На місці пожежі було виявлено тіло невідомого чоловіка. Особа та вік загиблого встановлюються.

Причина пожежі та нанесені вогнем збитки встановлюються.