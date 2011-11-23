У Куп’янську судитимуть вчителя-педофіла

Харків. 23 листопада. УНІАН. На Харківщині до суду направлено кримінальну справу з обвинуваченням вчителя-педофіла.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Сергія МИРОНОВА.

За його даними, під час досудового слідства встановлено, що чоловік протягом 2011 року за місцем проживання розбещував неповнолітніх та задовольняв із ними свою статеву пристрасть неприродним шляхом. Жертвами вчителя-педофіла стали учні-дев’ятикласники, окремі з яких не досягли 16-річного віку.

Прокуратура Харківської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням вчителя та класного керівника Куп’янської загальноосвітньої школи і направила кримінальну справу до Куп’янського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, у вересні за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх працівники міліції затримали вчителя однієї зі шкіл Куп’янська Харківської області. Попередньо було встановлено, що підозрюваний за місцем проживання вступав у неприродний статевий зв’язок із неповнолітніми хлопчиками. Приблизна кількість потерпілих – близько 15 осіб. Під час інтимних стосунків підозрюваний фотографував учнів та примушував їх займатися сексом між собою.