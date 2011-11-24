У Харкові з отруєнням чадним газом до лікарні потрапили двоє дітей

Харків. 24 листопада. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі у багатоквартирному житловому будинку постраждало двоє дітей.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, пожежа в одній із квартир 2-поверхового житлового будинку на вулиці Киргизькій, 9в у Комінтернівському районі Харкова сталася сьогодні близько другої години ночі.

За його даними, вогнем були охоплені вхідні двері квартири ззовні. Займання помітили господарі та самотужки загасили пожежу, після чого викликали підрозділ МНС.

І.ЛУПАНДІН зауважив, що під час огляду місця події була виявлена ємність із рідиною, схожою на бензин. За попередніми даними, причина пожежі – занесення відкритого джерела вогню (підпал). На місце пожежі був викликаний наряд міліції.

У МНС зауважили, що, за словами господарів квартири, підпалити вхідні двері квартири на ґрунті особистісних неприязних стосунків після сварки міг їхній зять.

Внаслідок пожежі постраждало дві дитини, дівчатка 2005 та 2011 року народження. Їх із отруєнням чадним газом госпіталізовано до лікарні.