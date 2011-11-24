«Патріот України» заявляє про збройний напад на лідера міської організації

Харків. 24 листопада. УНІАН. У Харкові на голову місцевого осередку організації «Патріот України» Андрія БІЛЕЦЬКОГО скоєно збройний замах.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у харківському осередку «Патріота України», замах на А.БІЛЕЦЬКОГО стався пізно ввечері 19 листопада, однак «в інтересах слідства» досі цю інформацію не поширювали.

За словами активіста місцевого осередку організації, невідомі підстерегли А.БІЛЕЦЬКОГО у під’їзді будинку, де він проживає, та, вистріливши двічі, втекли. Голова місцевого осередку «Патріота України» отримав два поранення: одне в щелепу, інше – у праву руку. Активіст підкреслив, що з тіла постраждалого були вилучені саме свинцеві кулі.

За словами співрозмовника, наразі голова харківського осередку «Патріота України» перебуває на лікуванні, його стан стабільний.

У «Патріоті України» пов’язали замах на А.БІЛЕЦЬКОГО з «політичними репресіями» проти організації.

«Це продовження політичних репресій проти нас. Ніяких офіційних методів вжити проти нас неможливо, тому застосовують відвертий терор», - наголосили в «Патріоті України».

Активіст організації зауважив, що постраждалий написав заяву до Дзержинського райвідділу міліції.