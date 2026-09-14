Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро у понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 14 вересня, залишився на попередньому рівні і становить 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 14 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 4 копійки і складає 44,81 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 9 копійок і становить 52,06 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,45 гривні за євро.

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