Завтра у Харкові відкриють 5-зірковий Superior Hotel

Харків. 28 листопада. УНІАН. Завтра відбудеться відкриття першого в Харкові п`ятизіркового готелю Superior Hotel, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Церемонія розпочнеться о 12.00за адресою: вул. Ак. Курчатова, 1А.

Готель розташований в 15-20 хвилинах їзди від історичного центру Харкова на території Superior Golf & SPA Resort. Superior Hotel – офіційний готель Євро-2012, побудований за програмою приватно-державного партнерства.

Superior Hotel – це перший у Харкові готель такого класу, спроектований як 5-зірковий. Архітектори проекту John Seifert (Джон Сіферт), Великобританія та Сергій Яковлєв, України. Інвестор – українська компанія «Форс-С», обсяг інвестицій – 210 млн. гривень, загальна площа готельного комплексу – 9850 кв. м. Будівництво було розпочато в травні 2010 року.

Superior Hotel є одним із пріоритетних об`єктів Харкова в процесі підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Готель на 50 номерів відповідає найвищим світовим стандартам. Послугам гостей пропонуються бізнес-центр, що включає три зали для переговорів, багатофункціональний зал для проведення бізнес-заходів, виставок та урочистостей, центр зимового гольфу. У зоні SPA готелю працюватимуть закритий, відкритий та дитячий басейни, аква-кабіни, салон краси, солярій, процедурні кабінети, фітнес- і тренажерний зал, російська і турецька лазні. На території готелю розташовані 3 тенісних корти з покриттям «clay», йдеться у повідомленні.