Маркевича нагороджено орденом «За заслуги»

09:04, 02 грудня 2011
Харьків
0 0

Указ Януковича

Харків. 2 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди 20-річчя Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» постановив відзначити державними нагородами понад 40 тренерів, спортсменів та громадських діячів.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

Серед нагороджених - головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. Йому вручено орден «За заслуги» ІІ ступеня.

Мирон Маркевич Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

На знімку: головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ під час матчу Ліги Європи зі шведським клубом Мальме.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter