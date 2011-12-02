Маркевича нагороджено орденом «За заслуги»
09:04, 02 грудня 2011Харьків
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Указ Януковича
Харків. 2 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з нагоди 20-річчя Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» постановив відзначити державними нагородами понад 40 тренерів, спортсменів та громадських діячів.
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.
Серед нагороджених - головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ. Йому вручено орден «За заслуги» ІІ ступеня.
На знімку: головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ під час матчу Ліги Європи зі шведським клубом Мальме.
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