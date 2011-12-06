Джип урізався в автозак із затриманими

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «Фотон», який перевозив затриманих осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, аварія за участю автозаку та автомобіля «Нісан» сталася вчора, близько 11.00, в районі перехрестя вулиць Маршала Конєва та Гончарівської в Жовтневому районі Харкова.

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, міліцейський спецавтомобіль, який перевозив затриманих до суду, технічних ушкоджень не отримав.

На місце аварії для подальшого транспортування затриманих прибув інший спецавтомобіль, який доправив їх до місця призначення. Місце аварії було оточене працівниками райвідділу міліції та спецпідрозділу «Беркут».

Причини та обставини ДТП встановлюються.