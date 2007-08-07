Відновлено рух потягів після аварії на ділянці Харків-Куп’янськ

Харків. 7 серпня. УНІАН. Сьогодні відновлено рух потягів на ділянці Харків-Куп’янськ, де 6 серпня на перегоні Прокопівка-Старовірівка зійли з колії 19 вагонів вантажного потягу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні Південної залізниці, о 10.45 був відновлений рух в один бік, а о 16.11 – в інший.

На цей час тривають ремонтні роботи на електролінії, після чого буде відновлено рух і електричок, сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 6 серня о 13.03 на 125-му кілометрі перегону Прокопівка -Старовірівка при швидкості 50 км/год у вантажному потягу №2419 у складі порожнього 61-го вагона сталося сходження 19 піввагонів, які належать ВАТ «Российские железные дороги».