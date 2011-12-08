У Лозовській лікарні після щеплення померло немовля

Харків. 8 грудня. УНІАН. У Лозовій у пологовому будинку з незрозумілих причин померла новонароджена дитина.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника слідчого відділу обуправління міліції Зиновія ГАЛАВАНА.

За його словами, під час слідчих дій було встановлено, що 26 листопада до пологового відділення Лозівської Центральної районної лікарні на збереження вагітності поступила жінка 1988 року народження, яка 30 листопада народила «абсолютно здорову» дочку.

1 грудня з письмової згоди матері немовляті було зроблене щеплення від гепатиту. Після ін’єкції дитині стало погано і згодом вона померла. На місці вакцинації мати немовляти виявила пляму, схожу на гематому.

Головний акушер-гінеколог Лозівського району, завідувач пологовим відділенням Лозівської центральної районної лікарні Олена СКУБАЧ, коментуючи ситуацію, зазначила, що дитина народилася здоровою, і протипоказань до щеплення не було. Вона наголосила, що мати новонародженої була поінформована про необхідність щеплення та дала письмову згоду.

О.СКУБАЧ не пов’язала смерть дитини зі щепленням, оскільки, за її словами, з цього ж флакона вакцини були щеплені ще 12 немовлят.

«До висновку судово-медичної експертизи ми не можемо сказати що сталося. На жаль, є такий рідкісний діагноз - синдром раптової смерті. Коли це сталося, всі були на робочих місцях, провели необхідні заходи, але дитина була вже мертвою. Ми одразу ж доповіли в адміністрацію і зателефонували на 102 до міліції. Ми нічого не приховували, бо будь-яких протиправних дій з боку медпрацівників та персоналу не було», - наголосила О.СКУБАЧ.

З.ГАЛАВАН підкреслив, що за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками пологового відділення Лозівської райлікарні порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу Україні.

Триває слідство. Призначена експертиза, допитуються свідки. В рамках цієї справи ніхто не затриманий.

«Справа порушено за фактом, тому що на сьогоднішній день у нас ще немає висновків судово-медичної експертизи щодо причин смерті дитини. На результати експертизи очікують і медичні працівники, які вважають, що смерть дівчинки зі щепленням не пов’язана», - додав З.ГАЛАВАН.