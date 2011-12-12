Сьогодні на сході вночі невеликий мокрий сніг та дощ

Харків. 12 грудня. УНІАН. У понеділок уночі в східних областях України, у Криму та Приазов`ї місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на південному узбережжі Криму 1-6 тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 9° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у понеділок - без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.