Віце-меру одного з міст Харківщини дали 3 роки

Харків. 12 грудня. УНІАН. У Харкові за хабарництво засуджено колишнього першого заступника мера одного з міст обласного підпорядкування.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Харкова Олега ГЛАДКИХ, Фрунзенський районний суд Харкова засудив чиновника за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном на два роки та з конфіскацією майна.

У ході слідства було встановлено, що у липні 2011 року посадовець одержав хабара у розмірі 15 тис. дол. «за неініціювання перед органами місцевого самоврядування питань про ухвалення рішень, інших актів, які могли б перешкоджати підприємницькій діяльності вказаної особи».

Державний обвинувачувач пропонував для підсудного більш жорстку міру покарання – 6,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та з конфіскацією майна, а також позбавленням рангу державного службовця.

За даними О.ГЛАДКИХ, прокуратура внесла апеляцію на рішення суду у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.