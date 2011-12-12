У Харкові обговорюють питання туризму та курортів

Харків. 12 грудня. УНІАН. Сьогодні у «Superior Golf Club» розпочалося засідання Ради представників регіонів сфери туризму та курортів під головуванням голови Державного агентства України з туризму та курортів Олена ШАПОВАЛОВОЇ.

У заході беруть участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН та представники регіонів України, повідомляє сайт ОДА.

Відкриваючи засідання, Є.САВІН зазначив, що проведення Ради на місцях дає більше можливостей для розвитку туризму як регіонах, так і в Україні в цілому.

«Наше завдання розвивати внутрішній та виїзний туризм. Такі наради будуть цьому сприяти. Всі регіони України мають великий туристичний потенціал. Наша з вами спільна праця допоможе розкрити його, що сприятиме розвитку туристичного бізнесу та залученню інвестицій», - сказав Є.САВІН.

Те, що у Харкова та області є гарні перспективи з розвитку туризму, відмітила О.ШАПОВАЛОВА.

«Такі виїзні засідання вже стали традиційними. На кожному з них ми повинні знаходити нові шляхи з розвитку туризму. Зокрема, на минулій зустрічі кожному регіону дали завдання розробити програму розвитку туризму. До березня 2012 року ця робота має бути виконана. Потім, на підставі пропозицій регіонів, буде розроблена національна програма з розвитку туризму України», - зауважила О.ШАПОВАЛОВА.

На засіданні мають розглянути такі питання: обговорення пропозицій до проекту Державної цільової програми розвитку туризму і курортів до 2017 року від регіонів, упровадження нової процедури встановлення категорій готелям, обговорення проблемних питань щодо знакування туристичних маршрутів, відсутність цілісної системи державного управління туризмом в місцевих органах виконавчої влади із чітким визначенням повноважень та функцій, обговорення проектів нормативно-правових актів, шляхи вирішення недосконалості статистичної звітності галузі туризму/

Довідка. Рада представників регіонів сфери туризму та курортів створена з метою забезпечення міжрегіональної кооперації та координації заходів з розвитку сфери туризму та курортів. До її складу входять представники сфери туризму та курортів з усіх областей України та Автономної республіки Крим.