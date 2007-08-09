Аваков зустрівся з головою компанії «BPA London Limited»

Харків. 9 серпня. УНІАН. Сьогодні в облдержадміністрації відбулася зустріч губернатора Арсена АВАКОВА з головою компанії «BPA London Limited» (Великобританія) Полем МІЛЛСОМ.

Як повідомляє веб-сайт Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції Віктора КОВАЛЕНКА, під час зустрічі обговорювалися питання щодо співпраці компанії з Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП), а також визначалися проекти з метою залучення інвестицій.

Були названі такі напрямки інвестування компанії «BPA London Limited», як видобування нафти та газу, виробництво будівельних матеріалів на базі місцевих природних копалин, а також інвестиції в цивільне будівництво.

У планах компанії також - продовження співпрці з ХДАВП щодо фінансування виробництва та експортного кредитування.