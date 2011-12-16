Результати матчів Ліги Європи
Ворскла покидає Турнір
Харків. 16 грудня. УНІАН. Закінчилисяматчіостаннього6-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-CіG-I
ГрупаA
ПАОК-Рубін1:1
ШемрокРоверс-Тоттенхем0:4
Післяшестиігор:ПАОК- 12очок, Рубін - 11, Тоттенхем - 10,ШемрокРоверс- 0
ГрупаB
Копенгаген -Стандард0:1
Ганновер- Ворскла3:1
Післяшестиігор:Стандард- 14очок, Ганновер - 11, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
ГрупаC
ПСВ -Рапід2:1
Хапоель -Легія2:0
Післяшестиігор:ПСВ- 16очок,Легія- 9,Хапоель- 7, Рапід - 3
ГрупаG
АЗ -Металіст1:1
Аустрія -Мальме2:0
Післяшестиігор:Металіст- 14очок, Аустрія - 9, АЗ - 8,Мальме- 1
ГрупаH
Брюгге- Брага1:1
Бірмінгем- Марібор1:0
Післяшестиігор:Брюгге- 11очок, Брага - 11, Бірмінгем - 10,Марібор- 1
ГрупаI
Удінезе-Селтік1:1
Атлетіко -Ренн3:0
Післяшестиігор:Атлетіко -13 очок,Удінезе- 9, Селтік - 6,Ренн- 3