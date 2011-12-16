Результати матчів Ліги Європи

00:09, 16 грудня 2011
Харьків
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Ворскла покидає Турнір

Харків. 16 грудня. УНІАН. Закінчилисяматчіостаннього6-го туругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахA-CіG-I

 
ГрупаA
 
ПАОК-Рубін1:1

ШемрокРоверс-Тоттенхем0:4

Післяшестиігор:ПАОК- 12очок, Рубін - 11, Тоттенхем - 10,ШемрокРоверс- 0
 
ГрупаB
 
Копенгаген -Стандард0:1

Ганновер- Ворскла3:1

Післяшестиігор:Стандард- 14очок, Ганновер - 11, Копенгаген - 5, Ворскла - 2
 
ГрупаC
 
ПСВ -Рапід2:1

Хапоель -Легія2:0

Післяшестиігор:ПСВ- 16очок,Легія- 9,Хапоель- 7, Рапід - 3
 
ГрупаG
 
АЗ -Металіст1:1

Аустрія -Мальме2:0

Післяшестиігор:Металіст- 14очок, Аустрія - 9, АЗ - 8,Мальме- 1
 
ГрупаH
 
Брюгге- Брага1:1

Бірмінгем- Марібор1:0

Післяшестиігор:Брюгге- 11очок, Брага - 11, Бірмінгем - 10,Марібор- 1
 
ГрупаI
 
Удінезе-Селтік1:1

Атлетіко -Ренн3:0
 
Післяшестиігор:Атлетіко -13 очок,Удінезе- 9, Селтік - 6,Ренн- 3

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