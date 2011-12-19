Вночі на сході обіцяють дощ

Харків. 19 грудня. УНІАН. У день Миколая, 19 грудня, на сході та на півдні України пройдуть дощі, на решті території – без опадів.

Як повідомили УІНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині України та в Приазов`ї очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень у південних областях йтиме дощ.

На решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на півдні на східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні та місцями на сході 5-8° тепла.

В Криму вночі невеликий дощ та мокрий сніг; вдень дощі, окремі пориви східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.