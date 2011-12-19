У фольклорній вітальні дітей навчать колядувати і робити Різдвяну зірку

Харків. 19 грудня. УНІАН. Сьогодні, на день Святого Миколая, у приміщенні Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва (вул. Пушкінська, 62) о 12.30 та 14.30свої двері відкриє фольклорна вітальня «На Миколая», присвячена зимовим святам та традиціям народного християнського календаря.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, програма вітальні розрахована на дитячу аудиторію і в доступній для малечі ігровій формі з елементами інтерактивної театральної постановки познайомить з фольклором Слобожанщини.

Діти матимуть змогу пограти в народні ігри, в які грали слобожанські діти 100-150 років тому: у «Дрікмана», «Бога й чорта», «Хрона», «Зайчика». Найвдаліші учасники та переможці отримають солодкі поздоровлення від Святого Миколая.

Незвичайне дитяче свято відбудеться для учнів початкових класів (з 12.30 – для найменших, з 14.30 – для більш старших). Кожній із цих груп буде представлено різні засоби презентації традиційного фольклору: через просвітницьку лекцію з елементами гри та майстер-класів та через театралізовану постановку з включенням фольклорних виступів у сюжетну канву.

Артисти не лише виконають стародавні колядки, щедрівки а й продемонструють різдвяну атрибутику та покажуть, як вона виготовлялася та використовувалася. Наприклад, буде запропоновано прикрасити Різдвяну зірку, розмалювати морду щедрувальної «Кози» та інше.

Зимову концертно-розважальну програму підготували як дорослі, так і дитячі відомі аматорські колективи: фольклорний гурт «Муравський шлях», зразковий фольклорно-етнографічний гурт «Мережка» Маріїнської гімназії № 6 м. Харкова, дитячий фольклорний ансамбль «Веселик» Харківського міського Палацу дитячої та юнацької творчості, театральна студія «Алігатор», дитячий фольклорний ансамбль музичної школи № 5 ім. Римського-Корсакова, фольклорний гурт Харківського університету мистецтв ім. Котляревського.