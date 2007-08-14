Сьогодні у Харкові перебуватиме Рудьковський

Харків. 14 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові з одноденним робочим візитом перебуватиме міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, міністр проведе нараду з питань розвитку аеропорту «Харків», а також разом з міським головою Михайлом ДОБКІНИМ відвідає будівельний майданчик станції метро Олексіївської лінії.

В рамках візиту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ також проведе прес-конференцію та візьме участь у прямому ефірі програми «Насправді» на телеканалі Simon.