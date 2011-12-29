Добкін вручив журналістам Харківщини нагороди

Харків. 29 грудня. УНІАН. Сьогодні у Будинку Рад відбулася підсумкова зустріч голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА з представниками ЗМІ.

На початку зустрічі губернатор коротко підбив підсумки співпраці обласноїдержавної адміністрації та засобів масової інформації регіону, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Сьогодні, напередодні Нового року можна підводити деякі підсумки нашої з вами спільної діяльності. Вона була в цьому році як ніколи плідною: з вашою допомогою ми провели 215 прес-конференцій та брифінгів і здійснили 90 прес-турів у різні райони та міста області. За допомогою регіональних та центральних засобів масової інформації ми змогли донести до жителів інформацію про ту роботу, що ми проводили, плани, які були намічені і реалізовувалися в цьому році», – сказав М.ДОБКІН.

Губернатор вручив журналістам почесні грамоти обласної державної адміністрації та подяки голови ХОДА.