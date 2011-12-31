У новорічну ніч метрополітен працюватиме до 3-ї ночі

Харків. 31 грудня. УНІАН. У ніч з 31 грудня 2011 року на 1 січня 2012 року харківський метрополітен продовжить роботу до 3:00.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент транспорту та зв’язку.

Подовження роботи метрополітену пов’язане зі святковими новорічними заходами.

Інтервал руху потягів на всіх трьох лініях становитиме: з 23:00 до 1:00 - 10 хвилин, з 1:00 до 2:00 - 13 хвилин, з 2:00 до 3:00 - 15-17 хвилин.

Трамваї та тролейбуси у новорічну ніч подовжать роботу до 4:00 1 січня.

У прес-службі міської ради також повідомили, що новорічна шоу-програма на площі Свободи у Харкові розпочнеться о 23:00. На святковій сцені виступатимуть учасники проекту «Фабрика зірок», переможці «Шоу №1», «Нереальні пацани», гурти «Вельвеt» та «Мейд ін Юкрейн». Концерт завершиться о 3:00.