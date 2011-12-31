Добкін привітав земляків з Новим роком та Різдвом

Харків. 31 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітавжителів області з Новим роком та Різдвом Христовим.

Текст поздоровлення розміщений на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Дорогі земляки! Ми прожили непростий, але цікавий рік, - йдеться у привітанні губернатора. - Він запам’ятається рекордними врожаями, появою нових об’єктів у ході підготовки до Євро-2012, реформуванням складного державного механізму, особистими успіхами кожного».

М.ДОБКІН побажав землякам, «щоб у Новому році здійснилося все, що ви задумаєте у новорічну ніч для себе особисто і рідної України. Нехай добробут, щастя і любов ніколи не полишають вас».