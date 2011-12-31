Новорічна шоу-програма на площі Свободи розпочнеться о 23.00

Харків. 31 грудня. УНІАН. Концерт за участю найкращих творчих колективів міста пройде з 23.00 до 00.00.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, опівночі, відразу після урочистого виходу на сцену Діда Мороза та Снігуроньки, харків`ян і гостей міста чекає святковий феєрверк.

Після його закінчення на головній новорічній сцені міста з`являться зірки української естради.

За інформацією директор Департаменту культури Харківської міської ради Світлана Бабицької, присутніх на майдані розважатимуть учасники проекту «Фабрика зірок», переможці «Шоу №1» «Нереальні пацани», гурт «Вельвеt», гурт «Мейд ін Юкрейн».

Концерт завершиться о 3.00.

Прес-служба міської ради нагадає, що до 10 січня о 18.00 на пл. Свободи починатиметься піротехнічне «Шоу Червоного Дракона». Також до 10 січня на майдані з 10.00 до 22.00 працює луна-парк і новорічний ярмарок «Солодке королівство».

Крім того, до 10 січня під патронатом Харківського міського голови в Палаці спорту показують новорічний мюзикл «Пітер Пен» (вистави об 11.00 та о 14.00).