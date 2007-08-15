Первомайський р-н може отримати статус депресивного

Харків. 15 серпня. УНІАН. Первомайському району та місту Первомайському планується надати статус депресивної території.

Про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, згідно з законом про депресивні території, статус дозволяє отримати пряме фінансування як з державного, так і з обласного бюджетів із співфінансуванням через низку цільових програм.

Кошти плануєтся спрямовувати на розвиток регіону, який потрапив у складне становище у зв’язку із зупинкою виробництво на ДП «Хімпром». Планується протягом місяця підготувати пакет документів з обгрунтуванням необхідності надання статусу та направити пакет до Кабміну.

Можливо, кошти будуть передбачені в держбюджеті 2008 р. Частину їх планується спрямувати на створення в районі нових виробництв. А.АВАКОВ не виключив продажу «Хімпрому» за 1 грн., внаслідок чого на його базі інвестор збудував би новий завод.