Гриценко призначений радником губернатора
09:33, 16 серпня 2007Харьків
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з питань промислововсті
Харків. 16 серпня. УНІАН. Геннадій ГРИЦЕНКО, колишній генеральний директор Держпідприємства «Завод ім. Малишеава, призначений радником голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, до компетенції Г.ГРИЦЕНКА входитимуть питання розвитку промисловості.
Згідно з розпорядженням губернатора Г.ГРИЦЕНКО працюватиме радником на громадських засадах.
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