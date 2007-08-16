Гриценко призначений радником губернатора

з питань промислововсті

Харків. 16 серпня. УНІАН. Геннадій ГРИЦЕНКО, колишній генеральний директор Держпідприємства «Завод ім. Малишеава, призначений радником голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, до компетенції Г.ГРИЦЕНКА входитимуть питання розвитку промисловості. Згідно з розпорядженням губернатора Г.ГРИЦЕНКО працюватиме радником на громадських засадах.

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