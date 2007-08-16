Янукович відвідав пологовий будинок

Прем’єр вручив медикам апаратуру

Харків. 16 серпня. УНІАН. У ході візиту до Харкова прем’р міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав міський клінічний пологовий будинок. Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, В.ЯНУКОВИЧ оглянув регіональне відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених. Від Кабінету міністрів України ВікторЯНУКОВИЧ вручив апарат штучної вентиляції легенів. Він також пообіцяв, що цій лікувальній установі найближчим часом Міністерством охорони здоров`я буде переданий сучасний ультразвуковий апарат «Експрес-клас».

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