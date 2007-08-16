Україна поставить Таїланду БТРи

13:43, 16 серпня 2007
Харьків
0

Сума контракту - $ 117 млн.

Харків. 16 серпня. УНІАН. Україна виграла тендер на постачання до Таїланду 96 БТР-3Е1 на суму 117 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Харкові після відвідин заводу їм. В.Малишева.

«Ми були учасниками тендеру і виграли цей тендер. Вже є контракт та виготовлення 96 таких БТРів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також вважає, що колектив підприємства готовий до виконання цього замовлення і зацікавлений у тому, щоб таких контрактів було більше.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що до середини вересня 2007 року буде погашена заборгованість по виплаті заробітної плати на заводі ім. Малишева. «Заборгованість невелика – 17 млн. грн., але для підприємства це дуже багато», - пояснив він, підкресливши, що поточна зарплата виплачується на підприємстві в повному обсязі.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на підприємствах військово-промислового комплексу існує ряд проблем, які необхідно вирішувати комплексно. Зокрема, за його словами, уряд підготував концепцію діяльності військово-промислового комплексу. «Стратегія держави зосереджена по двох напрямках. Це модернізація власної армії для власних потреб, обов`язково буде державне замовлення. Ми створюватимемо всі умови для підприємств ВПК, щоб вони могли самостійно працювати на світових ринках», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр уточнив, що відповідне доручення уряду підготовлене для заводу ім. Малишева і конструкторського бюро Морозова.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, передбачається також диверсифікація підприємств ВПК, що припускає заміну випуску продукції військового призначення на випуск споживчих промислових товарів із застосуванням сучасних технологій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter