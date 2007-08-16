Прем’єр пошле міністрів у відпустку

Харків. 16 серпня. УНІАН. Міністри підуть у відпустку для участі у виборчій кампанії, якщо це не зашкодить виконанню їхніх посадових обов`язків.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Харкові після відвідин заводу ім В.Малишева.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «міністри братимуть участь в передвиборній кампанії вибірково, і лише в тих випадках, коли це не зашкодить виконанню їхніх обов`язків у їх міністерствах і відомствах, і уряд працюватиме стабільно».

Прем`єр також повідомив, що буде розроблено графік відпусток для міністрів, які братимуть участь у виборчій кампанії.

«Такий графік не ускладнюватиме головного завдання уряду – працювати на державу і для людей. Ми, перш за все, ставитимемо собі завдання виконати всі свої зобов`язання, які ми на себе взяли», - наголосив глава уряду.