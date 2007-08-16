Прем’єр-міністр – Генпрокуратурі:

Харків. 16 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ просить Генеральну прокуратуру України додатково перевірити діяльність Тендерної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ході наради з адміністративно-господарським активом Харківської області.

«Більшої корупції, ніж у Тендерній палаті, в країні немає, тому вживатимемо найжорсткіших заходів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр пояснив своє прохання про додаткову перевірку великою кількістю запитань, які ставилися йому під час робочої поїздки до Харкова і стосувалися роботи Тендерної палати, котра «вже в усіх у печінках сидить».

«Я прошу заступника генерального прокурора (Рената КУЗЬМІНА) передати моє прохання генеральному прокурору. Скоординуйте, будь ласка, цю роботу, якщо необхідно, послухаємо звіт робочої групи і зробимо все, щоб навести порядок у цих питаннях. А наводити його, я вважаю, треба жорстко», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ також нагадав, що відповідна домовленість про наведення порядку в Тендерній палаті була досягнута під час його зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно представники Тендерної палати зробили заяву, що в ході державних закупівель влада Харков припустилася порушень на 300 млн. грн.