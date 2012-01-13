В облуправлінні податкової міліції новий керівник

Харків. 3 січня. УНІАН. Виконуючим обов`язки начальника Управління податкової міліції ДПА в Харківській області призначений заступник начальника Управління податкової міліції Володимир МИХАЙЛОВ, повідомляє SQ.

Він призначений замість Андрія РОЗДАЙБІДИ, який зобійняв посаду голови податкової служби у Харківській області.

Раніше В.МИХАЙЛОВ працював у Дніпропетровській області.

А.РОЗДАЙБІДА призначений головою Державної податкової служби у Харківській області 30 грудня 2011 р., він змінив на цій посаді Станіслава ДЕНИСЮКА. До цього, з вересня 2011 р., був начальником управління податкової міліції ДПА в Харківській області. До призначення в Харків з лютого до вересня 2011 р. очолював УПМ ДПА в Кіровоградській області, до цього працював на керівних посадах в органах УНМ ДПА в Дніпропетровській області.

У 2011 р. в обласному управлінні податкової міліції змінилося три керівники: управління очолювали М.ГОРОБИНСЬКИЙ (працював з квітня до серпня), Федір КАЙДАЛОВ (був в.о. начальника до вересня) та А.РОЗДАЙБІДА (з вересня до грудня). Раніше, з листопада 2010 р., управління податкової міліції очолював Сергій БАНДУРКА - син ректора Харківського національного університету внутрішніх справ Олександра БАНДУРКИ.