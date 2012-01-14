Харків хоче мати свою команду в баскетбольній Суперлізі
14:28, 14 січня 2012Харьків
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Перепелиця: завдання поставлене
Харків. 14 січня. УНІАН. Харківська область буде представлена на Чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі.
Про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління сім`ї, молоді та спорту Дмитра ПЕРЕПЕЛИЦЮ.
«У Харкові є баскетбольна команда «Авантаж-Політехнік». Поставлене завдання, щоб цього року вона вже грала у Суперлізі. На це виділяється величезна сума, підібрані спонсори, а голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН взяв цю команду під особистий контроль. Моє завдання як начальника управління - після завершення Євро-2012 координувати цю роботу», - сказав Д.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.
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