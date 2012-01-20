У справі Авакова немає політичних мотивів - Добкін

Харків. 20 січня. УНІАН. У порушеній кримінальній справі за фактом незаконного відведення попереднім керівництвом Харківської облдержадміністрації 55 га землі немає політичних мотивів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор наголосив, що прокуратура вже відмінила цілу низку неправомірних рішень попереднього керівництва Харківської ОДА у сфері земельних відносин. «Ми такі питання ніколи не переводимо в політичне русло, це неправильно. Ми просто виправляємо помилки попередників», - сказав М.ДОБКІН.

Він наголосив, що кримінальна справа порушена не проти екс-керівника ОДА Арсена АВАКОВА, а за фактом незаконного виділення землі посадовцями облдержадміністрації та обласного управління Держкомзему.

За словами М.ДОБКІНА, відповідно до чинного законодавства, він не має права самостійно скасовувати рішення свого попередника, тому було ухвалено рішення звернутися до прокуратури.

«Ми не просили порушувати кримінальну справу. Ми попросили дати правову оцінку тим документам, які ми знайшли. Прокуратура вважає, що це варто порушення кримінальної справи», - сказав він.

«Серед усіх проблемних питань були виявлені документи, які викликали в нас дуже серйозні питання. 3 січня я особисто звернувся до прокурора Харківської області, надавши усі документи, які ми маємо, з проханням розібратися у ситуації, бо залишити все, як є, значить - скоїти посадовий злочин і, володіючи інформацію про злочин, фактично покривати тих, хто це зробив», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор висловив здивування коментарями представників «Батьківщини» стосовно неможливості підписання А.АВАКОВИМ документів про виділення землі. «У повноваженнях голови облдержадміністрації є право давати розпорядження і передавати ту чи іншу земельну ділянку для обслуговування будівель, для розвитку інфраструктури», - сказав він.

М.ДОБКІН наголосив, що він навіть не намагався дізнатися, яка підприємницька структура отримала право власності на 55 га землі та хто є її власником.

«Нічого особистого, це робота, за яку в тому числі і я отримую гроші. Чому я маю приховувати ті факти, які потребують втручання? Це ознака вільного, демократичного суспільства. Якщо хтось вважає, що стосовно нього неправильно застосовується законодавство, він у змозі приїхати сам, найняти адвокатів та відстоювати свою точку зору», - підкреслив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області, перевіривши правомірність земельних операцій у 2009 році, виявила факт незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

За результатами перевірки прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 року земель державної власності. Справу порушено за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, зловживання владою або службовим становищем).